В Киеве пожаловались на переход украинцев на русский язык

Омбудсмен Ивановская: украинцы переходят на русский язык, когда это не запрещено

Украинцы переходят на русский язык в ситуациях, когда это не запрещено законом. На это пожаловалась языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская в эфире «КиевFM», запись которого опубликована в YouTube.

«Ты выходишь за порог своего собственного дома и оказываешься в публичном пространстве. Язык публичного пространства — государственный. Даже если ты у себя на работе решаешь не какой-то деловой вопрос, а обсуждаешь свою собачку или котика, ты все равно должен это делать на государственном языке, потому что ты все равно в публичном пространстве, ты на работе», — сказала она.

При этом чиновница отметила, что украинцы зачастую оказываются несогласны с такой позицией властей и продолжают использовать русский язык.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сорвался на русский язык во время разговора с коллегами из Польши и Литвы. Собираясь произнести украинское слово «можливість», он внезапно переключился на русский, сказав «возможность».