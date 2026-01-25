Зеленский сорвался на русский во время общения с президентами Польши и Литвы

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, общаясь с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким, сорвался на русский язык. Встреча лидеров стран транслировалась на YouTube.

Украинский лидер в ходе своего выступления начал требовать от союзников гарантий безопасности для республики. Собираясь произнести украинское слово «можливість», он внезапно переключился на русский, сказав «возможность».

«Конкретные гарантии безопасности для Украины дают возмо...(можливість) определить конкретную дату окончания этого [конфликта]», — заявил Зеленский.

Ранее президент Украины в рамках мирных переговоров согласился дать официальный статус русскому языку. В проекте совместного плана ЕС и Киева по прекращению огня есть пункт об обязательстве Киева и Москвы усилить «взаимопонимание и уважение к разнообразию языков, культур и религий».