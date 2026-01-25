Реклама

22:05, 25 января 2026Бывший СССР

Зеленский сорвался на русский во время общения с президентами Польши и Литвы

Зеленский сорвался на русский, общаясь с президентами Польши и Литвы о гарантиях
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, общаясь с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким, сорвался на русский язык. Встреча лидеров стран транслировалась на YouTube.

Украинский лидер в ходе своего выступления начал требовать от союзников гарантий безопасности для республики. Собираясь произнести украинское слово «можливість», он внезапно переключился на русский, сказав «возможность».

«Конкретные гарантии безопасности для Украины дают возмо...(можливість) определить конкретную дату окончания этого [конфликта]», — заявил Зеленский.

Ранее президент Украины в рамках мирных переговоров согласился дать официальный статус русскому языку. В проекте совместного плана ЕС и Киева по прекращению огня есть пункт об обязательстве Киева и Москвы усилить «взаимопонимание и уважение к разнообразию языков, культур и религий».

