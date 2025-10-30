На Украине заявили о готовности Зеленского дать официальный статус русскому языку

«Страна.ua»: Зеленский готов дать официальный статус русскому языку

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках мирных переговоров готов дать официальный статус русскому языку и отменить закон о запрете Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Как отмечают журналисты, на такой вывод наталкивает отзыв законопроекта, который должен был лишить русский язык защиты Европейской хартии региональных и миноритарных языков, а также инсайд о том, что в проекте совместного плана Европейского союза и Киева по прекращению огня есть пункт об обязательстве Киева и Москвы усилить «взаимопонимание и уважение к разнообразию языков, культур и религий».

«Если это действительно так, то речь идет о тектоническом сдвиге позиции официального Киева по мирному урегулированию», — говорится в сообщении издания. Как уточняет «Страна.ua», до этого украинские власти отвергали любые изменения во внутренней политике в качестве условий прекращения огня.

Ранее стало известно, что правительство Украины убедило Верховную Раду отозвать законопроект, исключавший русский язык из списка, на который распространялось действие Европейской хартии региональных и миноритарных языков. Как заявил депутат Верховной Рады Владимир Вятрович, это было сделано из-за давления «неназванных российских лоббистов в Совете Европы».