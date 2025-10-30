Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:25, 30 октября 2025Бывший СССР

На Украине заявили о готовности Зеленского дать официальный статус русскому языку

«Страна.ua»: Зеленский готов дать официальный статус русскому языку
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kirsty Wigglesworth / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках мирных переговоров готов дать официальный статус русскому языку и отменить закон о запрете Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Как отмечают журналисты, на такой вывод наталкивает отзыв законопроекта, который должен был лишить русский язык защиты Европейской хартии региональных и миноритарных языков, а также инсайд о том, что в проекте совместного плана Европейского союза и Киева по прекращению огня есть пункт об обязательстве Киева и Москвы усилить «взаимопонимание и уважение к разнообразию языков, культур и религий».

«Если это действительно так, то речь идет о тектоническом сдвиге позиции официального Киева по мирному урегулированию», — говорится в сообщении издания. Как уточняет «Страна.ua», до этого украинские власти отвергали любые изменения во внутренней политике в качестве условий прекращения огня.

Ранее стало известно, что правительство Украины убедило Верховную Раду отозвать законопроект, исключавший русский язык из списка, на который распространялось действие Европейской хартии региональных и миноритарных языков. Как заявил депутат Верховной Рады Владимир Вятрович, это было сделано из-за давления «неназванных российских лоббистов в Совете Европы».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал массированный ночной удар России

    В регионе России запретили склонять беременных к аборту

    Совершен прорыв в борьбе с устойчивыми бактериями

    В России бывший борец с коррупцией получил срок за рекордную взятку

    Россияне ринулись скупать один товар

    Изменившим женам россиянам посоветовали ничего не раскрывать и идти в церковь

    Российские войска сорвали попытки ВСУ вырваться из окружения

    Названы главные преимущества дачи

    Известный советский сатирик решил судиться за бани

    В Кремле напомнили о моратории на ядерные испытания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости