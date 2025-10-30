Бывший СССР
12:23, 30 октября 2025

На Украине по просьбе ЕС отказались лишать защиты русский язык

Депутат Вятрович: Рада по просьбе ЕС отказалась лишить защиты русский язык
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: DmyTo / Shutterstock / Fotodom

На Украине отозвали законопроект, который должен был лишить русский язык защиты Европейской хартии региональных или миноритарных языков. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил депутат Верховной Рады Владимир Вятрович.

По его словам, правительство Украины убедило парламентское большинство отказаться от закона по просьбе Европейского союза (ЕС). При этом депутат утверждает, что это якобы делается из-за давления «неназванных российских лоббистов в Совете Европы».

Вятрович также призвал украинские власти руководствоваться национальными интересами и заявил, что исключение русского языка из защищаемых хартией «назрело и перезрело».

Ранее Кабмин Украины внес в Верховную Раду законопроект, предполагающий лишение защиты русского и молдавского языков. Как утверждали авторы документа, в ходе ратификации Европейской хартии региональных или миноритарных языков английский термин minority language был неправильно переведен с русского языка, из-за чего речь идет не о языках национальных меньшинств, а о языках, на которых говорят «малые группы людей».

