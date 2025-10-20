На Украине захотели лишить защиты русский и еще один язык

Кабмин Украины внес законопроект о лишении защиты русского и молдавского языков

Кабмин Украины внес в Верховную Раду законопроект, предполагающий лишение защиты русского и молдавского языков. Об этом сообщает в своем Telegram-канале «Страна.ua».

Отмечается, что закон должен изменить перечень языков, на которые распространяется действие Европейской хартии региональных или миноритарных языков. Причиной этого авторы документа называют то, что в ходе ратификации хартии английский термин minority language якобы был неправильно переведен с русского языка, из-за чего речь идет не о языках национальных меньшинств, а о языках, на которых говорят «малые группы людей».

«Инициаторы полагают, что русский остается наиболее распространенным языком нацменьшинств в Украине и может вытеснить украинский из публичной сферы - поэтому его предлагается исключить из перечня», — отмечает издание. При этом молдавский язык должен выйти из списка, так как в Молдавии официально закреплен статус румынского языка как государственного.

Журналисты также напомнили, что свободное использование и развитие русского языка прописано в Конституции Украины.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что жители города Житомира на Украине массово переходят на русский язык в повседневном общении. Силовики утверждают, что житомирцы якобы осознанно идут на этот шаг из-за вышедшей из-под контроля ситуации в стране.