РИА Новости: Житомирцы добровольно переходят на русскую речь, несмотря на запрет

Жители города Житомир на Украине массово переходят на русский язык в повседневном общении, игнорируя ограничения, введенные киевскими властями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Он отметил, что житомирцы «говорят как хотят, не смотря на запреты». Собеседник агентства уточнил, что местные жители самостоятельно перешли на общение между собой на русском языке. По его словам, русская речь можно услышать в общественных местах.

Как объяснил источник, житомирцы осознанно идут на этот шаг, поясняя это вышедшей из-под контроля ситуацией в стране. Они считают, что политика Киева работает против интересов простых граждан.

Ранее депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что большинство граждан Украины у себя дома продолжают говорить на русском языке. По его словам, попытки ввести в стране языковые патрули напоминают бешеную собаку, которая пытается укусить собственный хвост.