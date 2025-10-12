Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:33, 12 октября 2025Бывший СССР

Жители Житомира массово переходят на русский язык

РИА Новости: Житомирцы добровольно переходят на русскую речь, несмотря на запрет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Жители города Житомир на Украине массово переходят на русский язык в повседневном общении, игнорируя ограничения, введенные киевскими властями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Он отметил, что житомирцы «говорят как хотят, не смотря на запреты». Собеседник агентства уточнил, что местные жители самостоятельно перешли на общение между собой на русском языке. По его словам, русская речь можно услышать в общественных местах.

Как объяснил источник, житомирцы осознанно идут на этот шаг, поясняя это вышедшей из-под контроля ситуацией в стране. Они считают, что политика Киева работает против интересов простых граждан.

Ранее депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что большинство граждан Украины у себя дома продолжают говорить на русском языке. По его словам, попытки ввести в стране языковые патрули напоминают бешеную собаку, которая пытается укусить собственный хвост.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Плохое послание во всех смыслах». Вучич заявил о разочаровании предложением по поставке российского газа

    Учителя из Италии нашли мертвым в Москве

    Российские ударные дроны взяли под контроль дорогу в тылу ВСУ

    На Украине объявили в розыск археолога Толстикова

    Путин назвал Россию главной страной по одному показателю

    Бывшему главному кадровику Минобороны продлили арест

    В США рассказали о порядке контроля военными режима прекращения огня в Газе

    Жители Житомира массово переходят на русский язык

    Консул в Таиланде рассказал о рабстве россиян в Мьянме

    Пакистан захватил афганские пограничные пункты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости