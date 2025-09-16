Депутат Ревенко: Большинство украинцев дома продолжают говорить на русском языке

Большинство граждан Украины у себя дома продолжают говорить на русском языке. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Ревенко, чьи слова приводит Life.ru.

По его мнению, попытки ввести в стране языковые патрули напоминают бешеную собаку, которая пытается укусить собственный хвост.

«Очевидно, что это уже полное безумие, потому что в массе своей украинцы говорят на русском, а теперь их начинают преследовать за родной язык», — сказал парламентарий.

Он рассказал, что в 2007-2008 годах работал на Украине журналистом. В быту там использовали в основном русский язык, тогда как украинская речь чаще присутствовала в государственных СМИ. В центральных регионах, на юго-востоке, в Крыму и Киеве в повседневной речи больше встречался русский, добавил депутат.

По его словам, украинская молодежь говорит по-русски, так как «тянется к великой стране и великому языку».

Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская призналась в том, что ее дочь использовала русский язык для ведения социальных сетей.