Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:01, 16 сентября 2025Россия

В Госдуме объяснили желание украинцев говорить на русском языке

Депутат Ревенко: Большинство украинцев дома продолжают говорить на русском языке
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Большинство граждан Украины у себя дома продолжают говорить на русском языке. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Ревенко, чьи слова приводит Life.ru.

По его мнению, попытки ввести в стране языковые патрули напоминают бешеную собаку, которая пытается укусить собственный хвост.

«Очевидно, что это уже полное безумие, потому что в массе своей украинцы говорят на русском, а теперь их начинают преследовать за родной язык», — сказал парламентарий.

Он рассказал, что в 2007-2008 годах работал на Украине журналистом. В быту там использовали в основном русский язык, тогда как украинская речь чаще присутствовала в государственных СМИ. В центральных регионах, на юго-востоке, в Крыму и Киеве в повседневной речи больше встречался русский, добавил депутат.

По его словам, украинская молодежь говорит по-русски, так как «тянется к великой стране и великому языку».

Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская призналась в том, что ее дочь использовала русский язык для ведения социальных сетей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал условие проведения встречи Путина и Зеленского

    Объявившую себя жертвой мошенников россиянку обвинили в мошенничестве

    Россияне устроили драку на борту самолета из-за надписи на футболке женщины

    Россиян предупредили о новой уловке мошенников

    В России появился проект по работе с подсознанием

    В Госдуме объяснили желание украинцев говорить на русском языке

    Подтверждена безопасность популярного метода коррекции зрения

    В России проведут выставку «От курганов до терриконов: маяки русского мира»

    Военный эксперт раскрыл подробности о способных зависать на сутки БПЛА

    Стая косаток потопила судно и попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости