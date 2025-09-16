Языковый омбудсмен Украины призналась в использовании ее дочерью русского языка

Языковый омбудсмен Украины Ивановская: Дочь вела соцсети на русском из-за друзей

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская призналась в том, что ее дочь использовала русский язык для ведения социальных сетей. Причина в том, что большинство ее друзей — русскоязычные, передает украинское издание «Главком».

«Я говорю дочери: "София, ну как так? Зачем это?". А она: "Мама, кто же меня будет читать, если они все — русскоязычные?"» — объяснила поступок дочери Ивановская.

По словам омбудсмена, спустя какое-то время ее ребенок начал «сознательно вести» соцсети на украинском. Она добавила, что при офисе президента республики Владимира Зеленского организована рабочая группа, которая добивается, чтобы мировые стриминговые платформы делали украинский контент заметным и доступным, не навязывая при этом российский как основной.