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17:02, 19 июля 2025Бывший СССР

На Украине потребовали вычеркнуть из Конституции русский язык

Омбудсмен Ивановская потребовала вычеркнуть русский язык из Конституции Украины
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: DmyTo / Shutterstock / Fotodom

Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская потребовала вычеркнуть русский язык из Конституции страны. Об этом сообщает «Укринформ».

По ее словам, в законодательстве необходимо устранить символическое неравенство.

«В частности, отменить особый статус русского языка, который в условиях вооруженной агрессии РФ является не только средством коммуникации, но и инструментом дестабилизации», — сказала она.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что изъятие и уничтожение русских книг из библиотек на Украине обедняет страну и напоминает сожжение книг в Германии в прошлом веке.

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