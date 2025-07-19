На Украине потребовали вычеркнуть из Конституции русский язык

Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская потребовала вычеркнуть русский язык из Конституции страны. Об этом сообщает «Укринформ».
По ее словам, в законодательстве необходимо устранить символическое неравенство.
«В частности, отменить особый статус русского языка, который в условиях вооруженной агрессии РФ является не только средством коммуникации, но и инструментом дестабилизации», — сказала она.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что изъятие и уничтожение русских книг из библиотек на Украине обедняет страну и напоминает сожжение книг в Германии в прошлом веке.