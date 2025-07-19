На Украине потребовали вычеркнуть из Конституции русский язык

Омбудсмен Ивановская потребовала вычеркнуть русский язык из Конституции Украины

Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская потребовала вычеркнуть русский язык из Конституции страны. Об этом сообщает «Укринформ».

По ее словам, в законодательстве необходимо устранить символическое неравенство.

«В частности, отменить особый статус русского языка, который в условиях вооруженной агрессии РФ является не только средством коммуникации, но и инструментом дестабилизации», — сказала она.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что изъятие и уничтожение русских книг из библиотек на Украине обедняет страну и напоминает сожжение книг в Германии в прошлом веке.