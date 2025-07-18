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11:58, 18 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на уничтожение русской литературы на Украине

Депутат Шолохов: Изъятие русской литературы на Украине обедняет страну
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Изъятие и уничтожение русских книг из библиотек на Украине обедняет страну и напоминает сожжение книг в Германии в прошлом веке, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Своим мнением политик поделился с «Лентой.ру».

«Я не могу отвечать за достоверность этой информации, поэтому давайте обсуждать гипотетически, хотя вероятность, безусловно, большая, уже многие шаги на этом пути сделаны. Если это действительно так, то это продолжение прежней бессильной политики, на самом деле это здорово напоминает 33 год и известное сожжение книг на площади в Берлине», — сказал Шолохов.

Он подчеркнул, что это не дает Украине ничего, кроме обеднения во всех смыслах.

Я даже не собираюсь обсуждать возможность каких-то ответных шагов в этом плане, потому что, с одной стороны, даже с прагматической точки зрения это бессмысленная вещь, а уж о том, что это, что называется, себя не уважать — это точно

Александр Шолоховдепутат

По словам экс-премьер-министра России Сергея Степашина, президент Украины Владимир Зеленский год назад принял закрытое решение об изъятии из библиотек всех книг на русском языке и их уничтожении. По его данным, на Украине гражданам нельзя говорить на русском языке.

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