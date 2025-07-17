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23:54, 17 июля 2025Россия

В России рассказали о тайном указе Зеленского уничтожить книги на русском

Экс-премьер Степашин: Зеленский приказал уничтожить все книги на русском языке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский год назад принял закрытое решение об изъятии из библиотек всех книг на русском языке и их уничтожении. Об этом сообщил бывший премьер-министр России Сергей Степашин в беседе с РИА Новости.

«Даже Гитлеру это в голову не приходило. Вот что происходит там», — заявил он. Степашин добавил, что на Украине гражданам нельзя говорить на русском языке. «Попробуй включи русскую песню в машине, машину изымут сразу, в тюрьму посадят. Вот до чего дошло», — сказал он.

Ранее в ООН сочли дискриминационным закон Украины «О национальных меньшинствах» и обвинили Киев в нарушении прав граждан, говорящих на русском языке. Отмечается, что дискриминации по этому закону также подверглись люди армянского и цыганского происхождения.

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