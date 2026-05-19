Осужденный за вымогательство у главы «Ростеха» бывший главред Tatler вышел на свободу

Бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский вышел на свободу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Романовский был признан виновным в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. По версии следствия, он и его сообщники Кирилл Суханов и Тамерлан Бигаев требовали деньги за удаление негативных постов из Telegram-канала «Тушите свет».
В феврале 2024-го Хамовнический суд Москвы приговорил к 7,5 года лишения свободы Кирилла Суханова — бывшего коммерческого директора холдинга «Осторожно медиа», по семь лет получили бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) и журналист Тамерлан Бигаев.