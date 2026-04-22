В Москве на восьмиклассницу напали 10 подростков

MK.RU: В московском районе Коньково на восьмиклассницу напали 10 подростков

В московском районе Коньково на восьмиклассницу напали 10 подростков. Поводом для избиения школьницы стала симпатия к молодому человеку. Об этом стало известно MK.RU.

Как выяснило издание, инцидент произошел на детской площадке 18 апреля. Старшеклассница получила сообщение с просьбой выйти из дома и подойти в определенное место. Из любопытства школьница решила пойти на встречу.

На детской площадке неподалеку от дома учащаяся заметила группу из 10 незнакомых ребят. Они сразу стали предъявлять ей претензии, используя ненормативную лексику. Затем одна из школьниц начала избивать несчастную руками и ногами, а другие в нее плевались. Свои действия несовершеннолетние фиксировали на камеру.

Избиение остановила местная жительница, которая проходила мимо. В больнице пострадавшей школьнице пришлось зашивать губу, также ей обработали ушибы.

Правоохранители уже установили всех обидчиков девушки — они учатся в разных школах на юго-западе столицы и в Новой Москве.

