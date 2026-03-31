Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:56, 31 марта 2026Россия

Российского школьника избили и продержали ночь взаперти за отказ от алкоголя

В Уфе подростки избили школьника и держали его взаперти за отказ от алкоголя
Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал «Честный Репортаж»

В Уфе подростки избили школьника и продержали его ночь взаперти за отказ от алкоголя. Об этом сообщил Telegram-канал «Честный репортаж».

По данным российского издания, все произошло в микрорайоне Зеленая роща. Молодые люди отдыхали в квартире, когда в гости пришли юноши постарше. Они принесли с собой спиртное.

Двое друзей не стали пить. По этой причине старшие стали высказывать претензии. 15-летнему юноше агрессоры сломали нос.
Затем старшеклассника насильно удерживали в жилище и вымогали 40 тысяч рублей. Издевательства продолжались всю ночь, а потом пострадавшего отпустили.

Мать пострадавшего школьника обратилась в полицию. Юноша начал проходить лечение, его обидчиков объявили в розыск. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, подчеркнули в республиканском управлении Следственного комитета России.

Ранее стало известно, что в Волгограде школьники напали на девятилетнюю девочку и толкнули ее под машину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ударил еще по одному гигантскому нефтетанкеру

    Звезда «Кухни» развелась после девяти лет брака

    Раскрыта причина одного требования США к Польше

    Ермак обогнал Зеленского по деньгам

    Зеленского уличили в попытке устроить хаос в Венгрии

    Выявлена скрытая опасность популярных средств дезинфекции

    Молодая женщина поселилась в доме престарелых из-за дешевой аренды

    Москвичей предупредили о снеге в мае и апреле

    Звезда «Беверли-Хиллз 90210» опровергла слухи о многочисленной пластике в юности

    Стало известно о координации НАТО с ВСУ маршрута бьющих по России дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok