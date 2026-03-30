Российские школьники напали на девятилетнюю девочку и толкнули ее под машину

В Волгограде школьники напали на девятилетнюю девочку и толкнули ее под машину. Об этом сообщила мать пострадавшей россиянки порталу V1.ru.

Женщина пояснила, что дочь накануне днем отпросилась на прогулку. Обычно, как уверяет родительница, девочка звонила ей каждые полчаса. В этот раз с ребенком длительное время не могли связаться.

Позже с матерью связалась сотрудница аптеки и пояснила, что отбила ее дочь от толпы мальчиков. Те издевались над ней, испортили куртку. Один из школьников толкал несчастную под машину.

Дома девочка призналась, что в тот момент еле устояла на ногах. Она пояснила, что в прошлом видела своих обидчиков, но не была с ними лично знакома.

Мать ребенка обратилась в полицию. По факту произошедшего организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области подростки жестоко избили 11-летнюю девочку.