12:52, 26 марта 2026Россия

Российские школьники проникли в дом к 11-летней девочке, избили ее и сняли это на видео

В Иркутской области подростки жестоко избили 11-летнюю девочку
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Иркутской области группа подростков от 13 до 17 лет жесткого избила 11-летнюю девочку. Свои действия они снимали на видео, которое опубликовал Babr Mash в Telegram.

На кадрах видно, как школьники окружили лежащую на полу жертву и со смехом наносят ей удары по лицу, голове и животу. Все это сопровождается оскорблениями с обилием мата.

Как выяснилось, школьники проникли в дом пострадавшей обманом, уговорив впустить их, чтобы разобраться из-за неких слухов. Подробности о причине нападения не приводятся. Сейчас в произошедшем разбирается полиция.

Ранее в Амурской области 14-летняя школьница на камеру зверски избила сверстницу. На записи видно, как нападавшая наносит жертве удары по голове и телу, буквально вбивая ее в землю. За этим со смехом наблюдает компания несовершеннолетних, подбадривающих обидчицу.

    Последние новости

    Зеленский объявил о решении по вопросу вывода войск из Донбасса

    Латвия задействовала Т-55 на учениях «Яростный волк»

    На съемках «Гарри Поттера» пришлось усилить охрану из-за угроз темнокожему Снейпу

    Глава российского банка сравнил прогнозы по ключевой ставке с прогнозами погоды

    Израильтяне испугались мира между Ираном и США

    Иран захотел вести переговоры с Трампом с помощью ракет

    Назван виновный в исчезновении оппозиционного российского журналиста 25 лет назад

    Любимых корги королевы Елизаветы II хотели клонировать и продавать

    Волосы девушек окрасились в зеленый цвет после купания в бассейне российского глэмпинга

    Украина объявила о разрыве последних связей с Россией и СНГ

    Все новости
