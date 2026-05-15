Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:50, 15 мая 2026Силовые структуры

СК отреагировал на массовое отравление воспитанников в кадетском корпусе

СК возбудил уголовное дело после отравления 33 кадетов в Красноярске
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Красноярске после отравления 33 воспитанников в кадетском корпусе имени А.И. Лебедя возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

По предварительным данным, 14 и 15 мая в медпункт корпуса с признаками кишечной инфекции обратились более 30 кадетов. Возраст пострадавших составляет от 11 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Омской области десятки учеников школы № 3 города Тара отравились газом во время уроков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме назвали эффективный способ прекратить налеты дронов на Россию

    Россияне высказались о доверии Путину

    В России захотели изменить перечень стратегически значимых лекарств

    Интерес к работе в России мигрантов из Афганистана назвали взаимным

    СК отреагировал на массовое отравление воспитанников в кадетском корпусе

    УЕФА присудил Латвии поражение за отказ играть с Белоруссией

    Ближайший союзник России заявил о тесных связях с США

    Конфликт между россиянином и знакомым закончился стрельбой

    Российский полковник лишился звания из-за непомерного аппетита

    Российская коуч просрочила визу и захотела добиться бесплатного выдворения из Таиланда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok