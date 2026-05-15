СК отреагировал на массовое отравление воспитанников в кадетском корпусе

СК возбудил уголовное дело после отравления 33 кадетов в Красноярске

В Красноярске после отравления 33 воспитанников в кадетском корпусе имени А.И. Лебедя возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

По предварительным данным, 14 и 15 мая в медпункт корпуса с признаками кишечной инфекции обратились более 30 кадетов. Возраст пострадавших составляет от 11 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Омской области десятки учеников школы № 3 города Тара отравились газом во время уроков.