12:09, 6 мая 2026

Десятки учеников российской школы отравились газом во время уроков

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Омской области десятки учеников школы № 3 города Тара отравились газом во время уроков. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, во время опрессовки газового оборудования котельной в 250 метрах от школы запах распространился до корпуса учебного заведения, где в тот момент проходил урок технологии. В результате дети надышались газом.

Всего пострадали 40 школьников. Детей госпитализировали в Тарскую больницу с отравлением легкой степени. Среди них — ученики пятых и шестых классов в возрасте 11 и 12 лет.

Ранее в подмосковном Дзержинском семья с младенцем насмерть отравилась газом у себя в квартире. Как стало известно, супруги не выключили плиту на кухне. В результате 41-летнего мужчину и его 40-летнюю жену не спасли.

До этого семь человек насмерть отравились угарным газом в деревне Заречная в Пензенской области. Вещество распространилось на четыре квартиры жилого дома.

