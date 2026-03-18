10:23, 18 марта 2026Россия

Под Москвой семья с младенцем насмерть отравилась газом

В Дзержинском семья с младенцем насмерть отравилась газом в квартире
Майя Назарова

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В подмосковном Дзержинском семья с младенцем насмерть отравилась газом в квартире жилого дома на улице Спортивной. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Один из источников, знакомых с ситуацией, отметил, что супруги не выключили плиту на кухне. Не удалось спасти 41-летнего главу семейства, его 40-летнюю жену и их новорожденного сына.

Предположительно, все они являются гражданами одного из государств в Средней Азии. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, подчеркнули в подмосковной прокуратуре.

До этого сообщалось, что семь человек насмерть отравились газом в доме в Пензенской области. Угарный газ распространился на четыре квартиры восьмиквартирного дома в российском регионе. Детей среди жертв не было.

