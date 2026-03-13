Реклама

10:15, 13 марта 2026Россия

Семь россиян насмерть отравились газом в жилом доме

«112»: Семь человек насмерть отравились газом в доме в Пензенской области
Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Семь человек насмерть отравились угарным газом в жилом доме в деревне Заречная в Пензенской области. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По предварительным данным, угарный газ распространился на четыре квартиры восьмиквартирного дома в российском регионе. Детей среди жертв нет.

Сотрудники прокуратуры выехали на место происшествия.

До этого сообщалось, что в Дагестане женщина и ребенок отравились угарным газом. Тогда все произошло в частном доме в Хасавюртовском районе. Мать спасти не удалось, несовершеннолетний находится под наблюдением врачей.

Еще раньше в Дагестане угарным газом отравились воспитанники частного детского сада. В больницу обратились девять человек.

    Обсудить
