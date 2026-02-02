Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:55, 2 февраля 2026Россия

Число отравившихся в российском частном детсаду детей выросло вдвое

Число отравившихся угарным газом в детсаду в Дагестане детей выросло до 10
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Число детей, отравившихся угарным газом в частном детсаду в Дагестане, выросло вдвое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС республики.

«От дежурного Дагестанского центра медицины катастроф поступило сообщение о том, что десять детей из частного детского сада села Параул Карабудахкентского района после жалоб на слабость и тошноту госпитализировали в центральную районную больницу», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, воспитанники учреждения отравились угарным газом.

О произошедшем в дагестанском селе Параул стало известно ранее 2 февраля. Изначально сообщалось о пяти пострадавших детях. Отмечается, что у одного из них очень тяжелое состояние.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Петербурге ищут мальчика, которого увез белый внедорожник. Задержан подозреваемый — прораб из ЛНР

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В России может пробудиться «болезнь X». Что о ней известно

    Обама предупредил о последствиях непродления ДСНВ

    Россиянин придумал «пьяные экскурсии» по Москве

    Экипаж самолета попытались ослепить таинственным лазером в небе над США

    Россия представит обновленный Ми-34М1

    Раскрыты цели зумеров в соцсетях

    Трамп решил создать аварийный запас некоторых ресурсов

    Пошутивший над бойцами СВО стендап-комик взял последнее слово

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok