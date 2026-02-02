Число отравившихся в российском частном детсаду детей выросло вдвое

Число отравившихся угарным газом в детсаду в Дагестане детей выросло до 10

Число детей, отравившихся угарным газом в частном детсаду в Дагестане, выросло вдвое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС республики.

«От дежурного Дагестанского центра медицины катастроф поступило сообщение о том, что десять детей из частного детского сада села Параул Карабудахкентского района после жалоб на слабость и тошноту госпитализировали в центральную районную больницу», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, воспитанники учреждения отравились угарным газом.

О произошедшем в дагестанском селе Параул стало известно ранее 2 февраля. Изначально сообщалось о пяти пострадавших детях. Отмечается, что у одного из них очень тяжелое состояние.