В российском регионе пятеро детей отравились в частном детсаду

В дагестанском селе Параул пятеро детей отравились угарным газом в частном детсаду. Об этом сообщили в Минздраве российского региона, передает ТАСС.

Пострадавших доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

По данным Telegram-канала Gor Mash, один ребенов — в очень тяжелом состоянии. Все пострадавшие младше пяти лет, других детских садов в селе нет.

Другие подробности случившегося сейчас устанавливаются.

До этого сообщалось, что прокуратура Камчатского края инициировала проверку по факту информации об отравлении детей в дошкольных учреждениях №1 и №9 города Елизово.

Тогда на прием к врачу самостоятельно обратились родители пятерых детей, для еще трех воспитанников вызывали скорую помощь.

Госпитализация никому из юных пациентов не потребовалась.