Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:45, 2 февраля 2026Россия

В российском регионе пятеро детей отравились в частном детсаду

В дагестанском селе Параул пятеро детей отравились угарным газом в детсаду
Майя Назарова

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В дагестанском селе Параул пятеро детей отравились угарным газом в частном детсаду. Об этом сообщили в Минздраве российского региона, передает ТАСС.

Пострадавших доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

По данным Telegram-канала Gor Mash, один ребенов — в очень тяжелом состоянии. Все пострадавшие младше пяти лет, других детских садов в селе нет.

Другие подробности случившегося сейчас устанавливаются.

До этого сообщалось, что прокуратура Камчатского края инициировала проверку по факту информации об отравлении детей в дошкольных учреждениях №1 и №9 города Елизово.

Тогда на прием к врачу самостоятельно обратились родители пятерых детей, для еще трех воспитанников вызывали скорую помощь.

Госпитализация никому из юных пациентов не потребовалась.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Петербурге ищут мальчика, которого увез белый внедорожник. Задержан подозреваемый — прораб из ЛНР

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В России может пробудиться «болезнь X». Что о ней известно

    Число отравившихся в российском частном детсаду детей выросло вдвое

    Слон протаранил автобус с туристами бивнями во время сафари-тура и попал на видео

    В России оценили последствия запрета ЕС на импорт нефти из страны

    Украинские моряки с захваченного США танкера отказались возвращаться на родину

    В Подмосковье «утонул» дом

    Раскрыты цели зумеров в соцсетях

    Военкор рассказал о важной победе ВС России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok