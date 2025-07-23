Воспитанники детских садов массово отравились в российском регионе

Прокуратура Камчатки начала проверку из-за отправления воспитанников в детсадах

Прокуратура Камчатского края инициировала проверку по факту информации об отравлении детей в дошкольных учреждениях №1 и №9 города Елизово. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По предварительным данным, 22 июля несколько воспитанников детсада почувствовали недомогание с признаками кишечного отравления. На прием к врачу самостоятельно обратились родители пятерых малышей, для еще трех малышей вызвали скорую помощь.

Медики провели осмотр дошколят, были взяты анализы. Уточняется, что госпитализация никому из маленьких пациентов не потребовалась.

В рамках проверки прокурорам предстоит оценить соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательных организациях. Если будет необходимо, то сотрудники надзорного ведомства примут соответствующие меры, заключили в краевой прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Ставрополье детей из Белгородской области госпитализировали с отравлением. Они находились под присмотром медиков.