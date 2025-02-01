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20:50, 1 февраля 2025Россия

Детей из Белгородской области госпитализировали с отравлением

В Ставрополье детей из Белгородской области госпитализировали с отравлением
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В Ставропольском крае отравились дети, приехавшие в регион из Белгородской области. Об этом сообщил мэр Ессентуков Владимир Крутников в Telegram.

После случившегося дети находятся под присмотром медиков, отметил Крутников. С их родителями установлена связь.

По словам главы Ессентуков, всего почувствовали себя плохо семь человек. У них повысилась температура, и проявились другие симптомы отравления.

Ранее в Петербурге пятеро детей попали в больницу из-за рассыпанного в школе вещества. В результате потребовалась госпитализация школьников. В региональной прокуратуре не привели никаких данных о состоянии детей.

ЖЗЛ
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