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14:08, 20 января 2025Россия

В России пять детей попали в больницу из-за рассыпанного в школьном классе вещества

В Приморье пять детей попали в больницу из-за рассыпанного в школе вещества
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Пять детей попали в больницу из-за химиката, который оказался рассыпан в классе школы села Покровка Приморского края. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.

По информации ведомства, дети во время перемены «контактировали с химическим веществом, рассыпанным под трубой отопления в учебном классе». В результате потребовалась госпитализация школьников. В прокуратуре не привели никаких данных о состоянии детей.

На место происшествия выехал районный прокурор. Надзорное ведомство после случившегося начало проверку — оно оценит действия сотрудников образовательного учреждения, которые допустили размещение химического вещества в классе, где находились дети.

В декабре в Санкт-Петербурге шестиклассник отравился неизвестным психотропным веществом и попал в реанимацию. Прокуратура начала проверку.

ЖЗЛ
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