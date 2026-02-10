В России два человека отравились угарным газом

В Дагестане женщина и ребенок отравились угарным газом

В Дагестане женщина и ребенок отравились угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Следственного комитета в Telegram.

ЧП произошло в частном доме в Хасавюртовском районе. В больницу попали женщина и ребенок. Россиянку спасти не удалось, несовершеннолетний находится под наблюдением врачей.

По факту смерти человека возбуждено уголовное дело. Сведений о том, что привело к случившемуся, пока нет — на месте проводятся следственные действия.

Ранее в Дагестане угарным газом отравились воспитанники частного детского сада. Пострадали десять человек.

