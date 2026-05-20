14:42, 20 мая 2026Бывший СССР

В Литве раскрыли роль Белоруссии в обнаружении дрона ВСУ

Станкявичюс: О летящем в Литву дроне ВСУ по горячей линии сообщила Белоруссия
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Artūras Anužis / YouTube

О летящем в Литву беспилотном летательном аппарате (БПЛА) по горячей линии сообщила Белоруссия. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками литовской армии бригадный генерал Нериюс Станкявичюс, передает LRT в Telegram.

«Утром мы получили сообщение от белорусских вооруженных сил о возможном движении дронов в сторону территории Литвы. Аналогичную информацию получили и наши соседи латвийцы», — рассказал Станкявичюс журналистам.

Утром 17 мая в воздушное пространство Литвы вошел беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его обломки нашли на востоке страны вечером в воскресенье.

Уточнялось, что дрон со взрывчаткой упал в Литве в Утенском районе. Военные самолеты НАТО получили приказ обнаружить и уничтожить беспилотник, но не смогли его найти.

