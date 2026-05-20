В России высказались о необходимости аэропортового перемирия с Украиной

Депутат Колесник: России не нужны промежуточные перемирия по объектам

Очередное перемирие, которое предлагает президент Украины Владимир Зеленский, не в первый раз подразумевает, что оно нужно республике для передышки, в то время как Россия добивается прочного мира, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее Зеленский заявил, что противоракетная оборона является для Украины приоритетом номер один. Он также предложил ввести так называемое аэропортовое перемирие и призвал не ослаблять санкционное давление на Россию.

Колесник отметил, что передышки с Украиной превращаются в конечном итоге в накопление, восстановление сил и перегруппировку противника. Все это дает возможность Вооруженным силам Украины вести дальнейшие боевые действия с Россией, подчеркнул он.

«Нам нужен прочный мир, который будет подписан, если появятся предложения, которые устраивают Россию. Да и Зеленский — фигура не самостоятельная. он не влияет на ситуацию, не является хозяином в том числе и своего слова, а выполняет только то, что ему поручают. Повторю, нам нужен прочный мир. Как уж они нас сумеют в этом убедить, это их проблема. А пока мы продолжаем действовать в рамках поставленных президентом задач», — прокомментировал Колесник.

20 мая в России отреагировали на слова Зеленского об аэропортовом перемирии. По словам депутата Алексея Журавлева, у Украины не осталось ни одного функционирующего аэропорта — все они, даже военные, давно разбомблены и практически непригодны для использования.