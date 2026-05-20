Раскрыта связь высшего образования с продолжительностью жизни

Депутат Смолин заявил, что люди с высшим образованием живут дольше

Люди, которые получили высшее образование, по статистике живут дольше других. Об этом заявил в беседе с «Национальной службой новостей» (НСН) заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

По словам парламентария, в жизни важен и диплом вуза, и практическая профессия. Однако многие работодатели зачастую почти игнорируют диплом и устраивают различные тестирования.

У нас чудная политика в области оплаты труда. Ненормально, что даже в Москве учитель может получать меньше, чем курьер. Но по статистике люди с высшим образованием получают более высокую зарплату, им обеспечивается больший профессиональный рост. Интересно, что люди с высшим образованием дольше живут Олег Смолин заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке

Также депутат напомнил, что люди с высшим образованием чаще успешно устраиваются на работу в старшем возрасте. Кроме того, в такие престижные и интересные области, как наука и медицина, без высшего образования вообще попасть невозможно.

