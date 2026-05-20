Любителей горячего предупредили о риске рака

Гастроэнтеролог Кашух: Горячие блюда повышают риск развития рака пищевода

Любителей напитков и еды, температура которых превышает 65 градусов, предупредили о повышении риска развития рака пищевода. О негативных последствиях такой привычки предупредила гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. Ее слова передает NEWS.ru.

«Считается, что регулярное употребление очень горячих напитков и еды потенциально канцерогенно, то есть повышает вероятность развития рака пищевода», — сказала специалист. По ее словам, особенно в группе риска находятся люди с вредными привычками — курящие и употребляющие алкоголь.

Как сообщила Кашух, с точки зрения доказательной медицины именно привычка пить и есть обжигающе горячее потенциально опаснее, чем холодное.

