15:36, 20 мая 2026

Любителей горячего предупредили о риске рака

Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sussa Mgt / Shutterstock / Fotodom

Любителей напитков и еды, температура которых превышает 65 градусов, предупредили о повышении риска развития рака пищевода. О негативных последствиях такой привычки предупредила гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. Ее слова передает NEWS.ru.

«Считается, что регулярное употребление очень горячих напитков и еды потенциально канцерогенно, то есть повышает вероятность развития рака пищевода», — сказала специалист. По ее словам, особенно в группе риска находятся люди с вредными привычками — курящие и употребляющие алкоголь.

Как сообщила Кашух, с точки зрения доказательной медицины именно привычка пить и есть обжигающе горячее потенциально опаснее, чем холодное.

Ранее врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев назвал компонент алкоголя, который несет в себе наибольший вред. Любой алкогольный напиток содержит этанол, который в целом оказывает единый эффект в виде привыкания и формирования зависимости.

