В европейской стране поймали 14-летнего угонщика автобусов

В Норвегии задержали 14-летнего угонщика автобусов

В Норвегии полиция поймала 14-летнего угонщика автобусов. Об этом сообщает Daily Star.

Подростка задержали в 300 километрах от Осло в воскресенье, 17 мая. На странный автобус, за рулем которого находился школьник, обратили внимание водители на шоссе и связались с полицией. Выяснилось, что малолетний угонщик уже дважды совершал подобные преступления на территории этой европейской страны.

В ноябре 2025 года он украл автобус в городе Ставангер, катался три часа, а затем вернул машину на место. В апреле подросток угнал автобус в области Осло и уехал на нем в Швецию, где и был задержан. В полиции заявили, что очень серьезно относятся к последнему происшествию, так как школьник двигался в потоке машин и совершал небезопасные маневры. После задержания его передали под опеку правоохранительных органов и службы защиты детей.

В октябре 2025 года сообщалось, что в США 13-летний мальчик угнал машину и попал в аварию. Выяснилось, что ребенок был пьян.