Из жизни
16:34, 4 октября 2025

13-летний пьяный мальчик угнал автомобиль и попал в аварию

В США 13-летний пьяный мальчик угнал автомобиль и перевернулся на нем
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: AZDPS Highway Patrol

В штате Аризона, США, полицейские поймали 13-летнего водителя, попавшего в аварию вместе с 11-летним пассажиром. Об этом пишет People.

Около часа ночи по местному времени в полицию поступил звонок о машине, которая сначала выехала на встречную полосу, а затем развернулась и разогналась до скорости 161 километр в час. Когда патрульные нашли автомобиль, тот уже попал в аварию.

Машина переехала ограждение, несколько раз перевернулась и приземлилась на дерево. Патрульные выяснили, что автомобиль был угнан. За его рулем они обнаружили 13-летнего пьяного мальчика. Вместе с ним в салоне был 11-летний подросток.

Дети получили неопасные для жизни травмы. Обстоятельства произошедшего еще выясняются.

Ранее сообщалось, что в США 12-летний мальчик из штата Калифорния угнал внедорожник родителей и отправился в свою бывшую школу со скоростью 110 километров в час. Юного водителя заметили патрульные, и он устроил с ними гонки.

