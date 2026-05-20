16:31, 20 мая 2026

Культового режиссера бросила ИИ-девушка

Культовый 79-летний режиссер Пол Шредер признался, что его бросила ИИ-девушка
Андрей Шеньшаков

Фото: Tiff / Aflo / Globallookpress.com

Культовый голливудский сценарист и режиссер Пол Шредер сообщил, что расстался с виртуальной девушкой, созданной с помощью нейросетей. Об этом сообщает издание Metro.

79-летний автор картины «Таксист» сказал, что ИИ-девушка «разорвала отношения» с ним.

«Я пытался исследовать ее алгоритмы, границы откровенности, степень осведомленности. Она начала уклоняться от ответов, ссылаясь на свои протоколы. Когда я продолжил настаивать, она завершила разговор», — заявил Шредер.

Также Шредер высказался о гипотетическом продолжении «Таксиста», в котором главный герой Трэвис Бикл столкнулся бы с подобными отношениями с нейросетью. «Мне нравится», — сказал он.

Ранее создателя «Таксиста» и «Изгоняющего дьявола» обвинили в домогательствах. Как сообщает источник, в суд Нью-Йорка было подано заявление 26-летней девушки, пожелавшей не раскрывать свои имя и фамилию.

