Создателя «Таксиста» и «Изгоняющего дьявола» обвинили в домогательствах

Бывшая ассистентка 78-летнего режиссера фильмов «Изгоняющий дьявола» и «Американский жиголо», а также сценариста культовой картины «Таксист» Пола Шредера обвинила его в приставаниях. Об этом сообщает издание The Guardian.
Как сообщает источник, в суд Нью-Йорка было подано заявление 26-летней девушки, пожелавшей не раскрывать свои имя и фамилию. Она заявила, что в 2024 году Шредер «запер ее в своем гостиничном номере, схватил за руки и поцеловал против ее воли».
Сообщается, что инцидент произошел во время промо над фильмом «О, Канада» на Каннском кинофестивале. Кроме того, спустя еще два дня, Шредер обнажился перед ней, когда открыл дверь своего гостиничного номера. Девушка заявила, что после того, как отвергла приставания режиссера, была уволена.
Адвокат Пола уже отреагировал на иск, назвав его «несерьезным», а обвинения экс-помощницы Шредера — ложными или вводящими в заблуждение.
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