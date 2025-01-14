Автора «Благих знамений» обвинили в изнасилованиях

Восемь женщин обвинили писателя Нила Геймана в сексуализированном насилии

Восемь женщин обвинили английского писателя и продюсера Нила Геймана в сексуализированном насилии. Об этом сообщила колумнист журнала New York Magazine и Vulture Лила Шапиро.

Отмечается, что большинству женщин было больше 20 лет, когда они познакомились с автором «Благих знамений» и романа «Американские боги», самой младшей — 18. Две из них работали на него, пять были его поклонницами.

Женщины рассказали, что Гейман просил их называть его «господином», бил ремнем, склонял к сексу, несмотря на отказы, в том числе навязывал БДСМ-практики. «Определяющей чертой БДСМ является согласие, и на самом деле согласию уделяется больше внимания, чем за пределами БДСМ. Если только одна сторона соглашается, то это не БДСМ, а насилие», — подчеркнула Шапиро. Кроме того, по словам Скарлетт Павлович, которая работала няней детей писателя и его второй жены Аманды Палмер, Гейман регулярно склонял ее к сексу в присутствии собственного сына. Отмечается, что некоторые женщины получили от писателя денежную компенсацию за неразглашение конфиденциальной информации. В одном из случаев размер выплат составил 300 тысяч долларов.

Шапиро напомнила, что Гейман на протяжении десятилетий позиционировал себя как писателя-феминиста. «Он — тот, кто обращался именно к женщинам, с кем женщины чувствовали себя в безопасности. Я сразу поняла, что между тем, кем он себя называет, и этими историями есть какой-то диссонанс», — отметила она.

В свою очередь, представители 63-летнего Геймана утверждают, что все встречи проходили по обоюдному согласию, а БДСМ-практики не запрещены законом. Они также настаивают на том, что писатель не совершал каких-либо сексуальных действий в присутствии своего сына.

Впервые Нила Геймана обвинили в сексуализированном насилии летом 2024 года. В сентябре того же года он покинул пост шоураннера собственного проекта «Благие знамения».