Обвиненный в насилии автор «Благих знамений» покинул проект

Нил Гейман покинул пост шоураннера «Благих знамений» после обвинений в насилии

Писатель и продюсер Нил Гейман уйдет с поста шоураннера собственного проекта «Благие знамения» ради окончания съемок сериала. Об этом сообщает Deadline.

По информации портала, такое решение он принял, чтобы студия могла завершить производство проекта и выпустить его в эфир.

Работу над третьим сезоном популярного шоу остановили из-за обвинения в адрес Геймана в насильственных действиях сексуального характера. Сам он отрицает вину.

Ранее сообщалось, что режиссера сериалов «Преступление и наказание» и «Топи» потребовали признать иноагентом.