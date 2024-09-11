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20:03, 11 сентября 2024Культура

Обвиненный в насилии автор «Благих знамений» покинул проект

Нил Гейман покинул пост шоураннера «Благих знамений» после обвинений в насилии

Фото: Famous / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Писатель и продюсер Нил Гейман уйдет с поста шоураннера собственного проекта «Благие знамения» ради окончания съемок сериала. Об этом сообщает Deadline.

По информации портала, такое решение он принял, чтобы студия могла завершить производство проекта и выпустить его в эфир.

Работу над третьим сезоном популярного шоу остановили из-за обвинения в адрес Геймана в насильственных действиях сексуального характера. Сам он отрицает вину.

Ранее сообщалось, что режиссера сериалов «Преступление и наказание» и «Топи» потребовали признать иноагентом.

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      Андрей Шеньшаков
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