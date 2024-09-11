Режиссера «Преступления и наказания» попросили признать иноагентом

«Ветераны России» попросили признать режиссера Владимира Мирзоева иноагентом

Активисты движения «Ветераны России» потребовали признать режиссера сериала «Преступление и наказание» Владимира Мирзоева иностранным агентом. Об этом сообщает издание Life.

С требованием провести комплексную проверку в отношении Мирзоева общественники обратились в Генпрокуратуру, Следственный комитет, ФСБ и Минкульт. По словам председателя движения Ильдара Резяпова, «Ветераны России» возмущены тем, что режиссер, «который открыто выступал за Украину», продолжает получать финансирование.

«Почему он не отвечает за свои дела?! Подозрения вызывают его публичная позиция, близость к оппозиционным кругам, "независимые" спектакли, идущие на одной сцене с постановками команды сидящей в тюрьме за экстремизм Евгении Беркович (включена Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов)», — сказал он.

Ранее общественники потребовали признать музыкантов известной группы «Каста» иноагентами.