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14:52, 10 сентября 2024Культура

Активисты потребовали признать участников группы «Каста» иноагентами

Активисты потребовали проверить «Касту» на связи с ВСУ и признать иноагентами

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Общественное движение «Ветераны России» потребовали признать музыкантов известной группы «Каста» иноагентами. Об этом сообщило издание Life.ru.

По мнению активистов, артистов необходимо проверить на связи с Вооруженными силами Украины (ВСУ) и запретить зарабатывать на концертах в России.

«Такие артисты не должны иметь право зарабатывать на российской аудитории. Запрос в Министерство юстиции, прокуратуру и следственный комитет уже направлен, и движение ожидает скорых действий», — цитирует портал заявление представителей организации.

Ранее стало известно, что Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) пытался обжаловать свой статус иноагента, но получил жесткий ответ со стороны депутатов Госдумы.

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      Андрей Шеньшаков
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