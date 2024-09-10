Активисты потребовали признать участников группы «Каста» иноагентами

Активисты потребовали проверить «Касту» на связи с ВСУ и признать иноагентами

Общественное движение «Ветераны России» потребовали признать музыкантов известной группы «Каста» иноагентами. Об этом сообщило издание Life.ru.

По мнению активистов, артистов необходимо проверить на связи с Вооруженными силами Украины (ВСУ) и запретить зарабатывать на концертах в России.

«Такие артисты не должны иметь право зарабатывать на российской аудитории. Запрос в Министерство юстиции, прокуратуру и следственный комитет уже направлен, и движение ожидает скорых действий», — цитирует портал заявление представителей организации.

Ранее стало известно, что Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) пытался обжаловать свой статус иноагента, но получил жесткий ответ со стороны депутатов Госдумы.