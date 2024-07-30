В России ответили на попытку Галкина обжаловать статус иноагента

Депутат Драпеко: исключение Галкина из списка иноагентов не подлежит обсуждению

Исключать юмориста Максима Галкина (признан иноагентом) из реестра иностранных агентов не надо, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. В беседе с «Лентой.ру» депутат раскритиковала решение Галкина обжаловать отказ исключить его из списка иноагентов.

«Я считаю, что не надо ничего ему отменять. Он иноагент, у него на лбу это написано. У нас есть записи видео, как он выступал против России в защиту украинцев. Поэтому это даже обсуждению не подлежит», — заявила Драпеко.

Ранее стало известно, что Галкин обжаловал в Верховном суде отказ исключить его из реестра иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда. Отмечается, что дата заседания еще не назначена.

12 марта Мосгорсуд признал законным внесение Галкина в реестр иностранных агентов. Юмориста отказались исключать из числа иноагентов, несмотря на его попытки обжаловать решение Минюста.