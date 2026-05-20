14:03, 20 мая 2026Авто

Россияне стали скупать новые Lexus

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: David Dee Delgado / Reuters

За период с января по апрель 2026 года россияне поставили на учет 1495 новых легковых автомобилей Lexus. Продажи выросли на 90 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, констатировал в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков.

Более половины продаж (почти 60 процентов) пришлось на кроссовер Lexus RX. Также в тройку самых популярных моделей вошли кроссовер Lexus LX и седан бизнес-класса Lexus ES. Эксперт отметил, что 85 процентов проданных машин собраны в Японии. Пути их поставок идут в основном через Киргизию и Белоруссию. На китайские версии Lexus приходится лишь 12,5 процента продаж.

В начале мая Toyota, прекратившая официальные поставки в Россию, объявила масштабную отзывную кампанию. Она затронула более 100 тысяч автомобилей в Канаде. Причиной стал дефект заднего рычага подвески, способный привести к потере контроля над машиной. Под отзыв попадают кроссоверы RAV4, выпущенные с 2006 по 2011 год, и гибридные седаны Lexus HS 250h 2010 модельного года.

