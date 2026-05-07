Ушедший из России концерн объявил масштабный отзыв машин

Toyota отзовет более 100 тысяч RAV4 и Lexus HS 20-летней давности в Канаде

Японская Toyota, прекратившая официальные поставки в Россию, инициировала масштабную сервисную кампанию, которая затрагивает более 100 тысяч автомобилей в Канаде. Информация об этом опубликована в базе данных отзывов транспортных средств по соображениям безопасности на официальном сайте правительства Канады.

Причиной стал дефект заднего рычага подвески, способный привести к потере контроля над машиной. Под отзыв попадают кроссоверы RAV4, выпущенные с 2006 по 2011 год, и гибридные седаны Lexus HS 250h 2010 модельного года.

Неисправность носит механический характер. Если при регулировке развала-схождения задних колес гайки крепления рычага не были затянуты с необходимым усилием, в резьбовом соединении появляется чрезмерный люфт. Со временем это провоцирует образование коррозии и разрушение резьбы. В результате может произойти полное отсоединение рычага.

Ранее стало известно, что кредитное подразделение автоконцерна Toyota направило в суд исковое заявление к одному из американских дилеров. Причиной стала выявленная в ходе плановой проверки недостача в автосалоне в Коннектикуте. Речь идет о взыскании в размере 5,1 миллиона долларов (около 385 миллионов рублей).