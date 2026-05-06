Ушедший из России автоконцерн подал в суд на дилера

Toyota направила в суд иск к дилеру на сумму более 5 миллионов долларов

Кредитное подразделение автоконцерна Toyota направило в суд исковое заявление к одному из американских дилеров. Причиной стала выявленная в ходе плановой проверки недостача в автосалоне в Коннектикуте. Речь идет о взыскании в размере 5,1 миллиона долларов (около 385 миллионов рублей), пишет Carscoops.

Истец требует возмещения ущерба, контроля над транспортными средствами и судебного запрета на дальнейшее распоряжение залоговым имуществом.

Toyota Motor Credit Corporation обратилась в суд, сообщив, что 27 марта в ходе инспекции Stephen Cadillac GMC в Бристоле обнаружила 16 неучтенных автомобилей, стоимость которых превысила 1,4 миллиона долларов. Эта же группа управляет центром Stephen Toyota.

При стандартной схеме дилеры используют складское финансирование: кредитор оплачивает запасы, а возврат средств получает при продаже каждой машины. До момента расчета автомобиль остается в залоге у кредитора. Суть претензий в том, что, по утверждению Toyota Credit, автосалон продал, сдал в лизинг или иным способом распорядился залоговыми машинами, не погасив основных обязательств по кредитам. В отрасли это называют продажей вне доверительного управления.

Также Toyota выяснила, что уже после проверки с площадки дилера вывезли дополнительные автомобили. По исковому заявлению общая сумма задолженности превысила 5,1 миллиона долларов, из которых более трех миллионов приходится на займы для пополнения запасов и кредиты. Для японской компании вскрывшиеся факты стали серьезным риском не только из-за финансовых потерь, но и из-за ужесточения контроля бизнеса со стороны Федеральной торговой комиссии.

Ранее сталоо известно, что китайская марка Kaiyi покинула российский рынок. С 1 мая 2026 года послепродажное обслуживание и ремонт автомобилей Kaiyi осуществляет компания «Вотур Мотор Рус», управляющая маркой Jetour.