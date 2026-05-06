Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
14:49, 6 мая 2026Авто

Ушедший из России автоконцерн подал в суд на дилера

Toyota направила в суд иск к дилеру на сумму более 5 миллионов долларов
Марина Аверкина

Фото: Mike Blake / Reuters

Кредитное подразделение автоконцерна Toyota направило в суд исковое заявление к одному из американских дилеров. Причиной стала выявленная в ходе плановой проверки недостача в автосалоне в Коннектикуте. Речь идет о взыскании в размере 5,1 миллиона долларов (около 385 миллионов рублей), пишет Carscoops.

Истец требует возмещения ущерба, контроля над транспортными средствами и судебного запрета на дальнейшее распоряжение залоговым имуществом.

Toyota Motor Credit Corporation обратилась в суд, сообщив, что 27 марта в ходе инспекции Stephen Cadillac GMC в Бристоле обнаружила 16 неучтенных автомобилей, стоимость которых превысила 1,4 миллиона долларов. Эта же группа управляет центром Stephen Toyota.

При стандартной схеме дилеры используют складское финансирование: кредитор оплачивает запасы, а возврат средств получает при продаже каждой машины. До момента расчета автомобиль остается в залоге у кредитора. Суть претензий в том, что, по утверждению Toyota Credit, автосалон продал, сдал в лизинг или иным способом распорядился залоговыми машинами, не погасив основных обязательств по кредитам. В отрасли это называют продажей вне доверительного управления.

Материалы по теме:
Самая популярная в России иномарка обновилась. Как поменялся Haval Jolion: тест-драйв «Ленты.ру»
Самая популярная в России иномарка обновилась.Как поменялся Haval Jolion: тест-драйв «Ленты.ру»
5 мая 2026
Дорога разочарований. Сумасшедшие новинки китайского автопрома и закат Европы: репортаж «Ленты.ру» с автосалона в Пекине
Дорога разочарований.Сумасшедшие новинки китайского автопрома и закат Европы: репортаж «Ленты.ру» с автосалона в Пекине
29 апреля 2026

Также Toyota выяснила, что уже после проверки с площадки дилера вывезли дополнительные автомобили. По исковому заявлению общая сумма задолженности превысила 5,1 миллиона долларов, из которых более трех миллионов приходится на займы для пополнения запасов и кредиты. Для японской компании вскрывшиеся факты стали серьезным риском не только из-за финансовых потерь, но и из-за ужесточения контроля бизнеса со стороны Федеральной торговой комиссии.

Ранее сталоо известно, что китайская марка Kaiyi покинула российский рынок. С 1 мая 2026 года послепродажное обслуживание и ремонт автомобилей Kaiyi осуществляет компания «Вотур Мотор Рус», управляющая маркой Jetour.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о подготовке Зеленским плана на 9 Мая

    Африканец напал на российских полицейских и исполнил свою мечту

    Названы самые стильные мужчины Met Gala 2026

    В Латвии потушили единственный в Прибалтике Вечный огонь

    Россиянам предложили туры в Северную Корею в преддверии Дня Победы

    Стали известны цели ударов по Харькову

    Появились подробности удара ВСУ по Крыму перед объявленным Зеленским перемирием

    Иран выступил с обещанием по Ормузскому проливу

    Страна ЕС попросила защиты от США

    Дачников предупредили об ошибке при обработке участка от вредителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok