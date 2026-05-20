14:48, 20 мая 2026

Уехавшая из России звезда сериала «Чики» вышла на красную дорожку в Каннах

Алина Гостева
Фото: Victor Boyko / Getty Images

Уехавшая из России актриса Варвара Шмыкова вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Кадры появились на сайте фотоагентства Getty Images.

34-летняя звезда сериала «Чики» предстала перед камерами во время премьеры фильма режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр», в котором исполнила главную роль. Ее запечатлели в черном наряде, состоявшем из корсетного топа и брюк. Также артистка надела остроносые туфли на каблуках, зачесала волосы назад и дополнила образ серьгами-кольцами.

Шмыкова позировала с коллегами и с супругом — диджеем и продюсером Даниилом Радловым.

Ранее в мае российская бизнесвумен и писательница Лена Ленина показала поклонникам новую прическу для второго дня Каннского фестиваля и вызвала споры в сети.

