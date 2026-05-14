11:40, 14 мая 2026

Новая прическа российской бизнесвумен на Каннском фестивале вызвала споры в сети

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lenaleninaofficial

Российская бизнесвумен и писательница Лена Ленина показала поклонникам новую прическу для второго дня Каннского фестиваля и вызвала споры в сети. Видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя предпринимательница предстала перед камерой в платье, украшенном сияющими пайетками розового и зеленого цвета. При этом она продемонстрировала обновленную прическу. На размещенных кадрах видно, что стилисты подняли ее волосы, зафиксировали их в вертикальном положении, а внутри сделали корзину, в которую положили бутоны роз.

Пользователи сети разделились во мнениях по поводу нового творения мастеров. Многие из них сравнили его с птичьим гнездом. «Из этого гнезда на голове должно вылететь кукареку», «Птицы уже улетели?», «Шарики за ролики», «Вам комфортно в этом образе? Насилие какое-то над собой», «Какой ужас», — высказывались они.

Однако были и те юзеры, которые защитили образ знаменитости: «Шикарный вид! Браво!», «Один образ лучше другого», «Самая смелая», «Как красиво», «Великолепная богиня».

Ранее российские дизайнеры Юлия и Дарья Янины также посетили Каннский кинофестиваль.

