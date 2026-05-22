Le Monde: В резиденции Макрона прошли обыски в рамках дела о госконтрактах

В резиденции президента Франции Эммануэля Макрона в Елисейском дворце прошли обыски в рамках дела, возбужденного в связи с организацией памятных церемоний в Пантеоне. Об этом сообщает газета Le Monde.

«В четверг, 21 мая, два следственных судьи по финансовым делам Парижа провели обыск в Елисейском дворце», — пишет издание, ссылаясь на несколько независимых источников.

Как утверждается, судебные органы расследуют условия присуждения нескольких государственных контрактов компании Shortcut Events, которая в последние годы отвечала за организацию церемоний переноса останков выдающихся лиц в Пантеон с участием президента Франции.