15:32, 22 мая 2026

Le Monde: В резиденции Макрона прошли обыски в рамках дела о госконтрактах
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ludovic Marin / Pool via Reuters

В резиденции президента Франции Эммануэля Макрона в Елисейском дворце прошли обыски в рамках дела, возбужденного в связи с организацией памятных церемоний в Пантеоне. Об этом сообщает газета Le Monde.

«В четверг, 21 мая, два следственных судьи по финансовым делам Парижа провели обыск в Елисейском дворце», — пишет издание, ссылаясь на несколько независимых источников.

Как утверждается, судебные органы расследуют условия присуждения нескольких государственных контрактов компании Shortcut Events, которая в последние годы отвечала за организацию церемоний переноса останков выдающихся лиц в Пантеон с участием президента Франции.

