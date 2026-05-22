15:31, 22 мая 2026

В России отреагировали на решение США разместить опасное оружие вблизи страны

Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Tim Kelly / Reuters

Размещение США в Японии ракетных комплексов Typhon требует ответных мер со стороны России и всего дружественного блока, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Когда размещают ракеты с радиусом действия, который перекрывает Российскую Федерацию, я думаю, и Корейскую Народно-Демократическую Республику и Китай должны вызывать опасения всего нашего дружественного блока. Это должно вызывать определенные ответные действия с нашей стороны. Я думаю, они уже приняты», — отметил депутат.

По словам Колесника, ответные меры включают весь комплекс военных мероприятий, способных противостоять любым ракетным комплексам. Речь идет о системах ПВО и других действиях, которые могут свести на нет нахождение американских ракет в Японии. Парламентарий подчеркнул, что соответствующие решения уже проработаны.

Он также заявил, что в любом случае необходимо усиливать Дальний Восток, потому что там находятся недружественные России страны.

Ранее сообщалось, что США временно разместят ракетные комплексы Typhon в Японии, вызывавшие озабоченность России после проведенных японско-американских учений. В дипведомстве указали, что с 22 июня по 1 июля и в сентябре пройдут совместные военные учения двух стран под названиями Valiant Shield (Доблестный щит) и Orient Shield (Восточный щит) соответственно. В рамках этих мероприятий американская сторона развернет ракетный комплекс Typhon на авиабазе Морских сил самообороны Японии Каноя.

