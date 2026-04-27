В России назвали цели самолета-разведчика США у границ Калининградской области

Депутат Колесник: Агрессия в адрес Калининградской области не прекращается

Вокруг границ Калининградской области постоянно крутятся разведывательные корабли и авиационная разведка, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что они пытаются выявить системы противовоздушной обороны (ПВО), а также местонахождение ракетного оружия.

Ранее стало известно, что американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II в понедельник, 27 апреля, приблизился к границам Калининградской области.

«Это не первый самолет-разведчик, и корабли разведки постоянно крутятся вокруг границ Калининградской области. Буквально недавно закончились учения под руководством Британии. Они отрабатывали задачи, как они будут захватывать или уничтожать Калининградскую область», — сказал Колесник.

«Я думаю, что выявление системы ПВО, как она будет отрабатывать, наши корабли, где находятся подводные лодки. Ну и плюс пытаются разобраться, где у нас находится ракетное оружие»

По словам Колесника, ракетное оружие обнаружить не удастся. Речь идет о ракетах, которые способны уничтожить пол-Европы в случае нападения на Калининградскую область.

«Они должны это понимать, но тем не менее они все-таки не верят. С помощью разведывательных кораблей и авиационной разведки пытаются это дело выяснить. Не прекращаются агрессивные действия в сторону Калининградской области ни на минуту», — отметил Колесник.

При этом у России есть четкая привилегия: мы можем наступать в любом направлении, подчеркнул депутат.

«Своей цели они все равно не достигнут, а если достигнут, то их потери будут просто невосполнимы. А Европа пусть думает: хочет она жить или решила с помощью Калининградской области покончить жизнь самоубийством», — добавил Колесник.

Первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа ранее заявил, что на такие провокационные антироссийские демарши стран НАТО, как отработка сценариев по блокировке Калининградской области и учения по моделированию ядерных ударов по России, нужно реагировать жестче.

