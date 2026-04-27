Самолет-разведчик США приблизился к Калининградской области

Разведчик США приблизился к Калининградской области для патрулирования

Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II в понедельник, 27 апреля, приблизился к границам Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные полетных трекеров.

Судя по изученной информации, борт вылетел из Румынии и находится в небе над Балтийским морем севернее польского Гданьска. Обычно маршрут разведчика проходит вокруг российского эксклава с заходом в воздушное пространство Польши и Литвы.

Самолетом управляют сотрудники частной компании Leidos, а военные выступают заказчиком на почасовой основе. Базируется борт в Румынии, откуда также регулярно вылетает для сбора данных над Черным морем. Пункт назначения разведчика не раскрывается.

Ранее над Черным морем недалеко от российских границ летал американский самолет-разведчик Artemis II. Самолет вылетел из Румынии около 09:00 по московскому времени, пролетел мимо Крыма и развернулся после того, как дошел почти до границы России и Грузии.