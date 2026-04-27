Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:28, 27 апреля 2026

Самолет-разведчик США приблизился к Калининградской области

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II в понедельник, 27 апреля, приблизился к границам Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные полетных трекеров.

Судя по изученной информации, борт вылетел из Румынии и находится в небе над Балтийским морем севернее польского Гданьска. Обычно маршрут разведчика проходит вокруг российского эксклава с заходом в воздушное пространство Польши и Литвы.

Самолетом управляют сотрудники частной компании Leidos, а военные выступают заказчиком на почасовой основе. Базируется борт в Румынии, откуда также регулярно вылетает для сбора данных над Черным морем. Пункт назначения разведчика не раскрывается.

Ранее над Черным морем недалеко от российских границ летал американский самолет-разведчик Artemis II. Самолет вылетел из Румынии около 09:00 по московскому времени, пролетел мимо Крыма и развернулся после того, как дошел почти до границы России и Грузии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Германия сделала заявление о вызове своего посла в МИД России

    Пострадавшая от насилия российская школьница заявила о себе спустя шесть лет

    В России ответили на возможность запрета советской символики в Берлине

    Путин назвал радикально изменившие судьбу России события

    Названа дата резкой смены погоды в Москве

    В российском регионе ураган перевернул движущийся грузовик

    Российская делегация рассказала об инициативе Путина по евразийской безопасности

    Отрезавшая клиентке длинные волосы парикмахер разгневала пользователей сети

    В России назвали цели самолета-разведчика США у границ Калининградской области

    Путин процитировал высказывание Солженицына о власти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok