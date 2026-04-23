11:31, 23 апреля 2026Мир

Американский самолет-разведчик заметили у границ России

Американский самолет Artemis II летает над Черным морем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bryan Littel / Shutterstock / Fotodom  

Американский самолет-разведчик Artemis II летает над Черным морем недалеко от российских границ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на анализ полетных данных.

«Этот самолет периодически выполняет полеты над Черным морем, но за последние несколько дней его замечено не было», — говорится в сообщении.

По данным агентства, самолет-разведчик вылетел из Румынии около 9:00 по московскому времени, пролетел мимо Крыма, и развернулся после того, как долетел почти до границы России и Грузии.

17 апреля над Черным морем вблизи берегов Крыма заметили британский самолет Boeing RC-135W Rivet Joint, проводивший разведку. Как выяснилось, борт вылетел с базы Уоддингтон, его маршрут проходил напротив Севастополя, не пересекая границ России.

