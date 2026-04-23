В Госдуме прокомментировали учения стран НАТО по отработке ядерных ударов по России

Депутат Чепа призвал «бить по зубам» Запад из-за отработки ядерных ударов по РФ

На такие провокационные антироссийские демарши стран НАТО, как отработка сценариев по блокировке Калининградской области и учения по моделированию ядерных ударов по России, нужно реагировать жестче, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Франция и Польша планируют провести совместные учения Военно-воздушных сил (ВВС) над Балтикой с участием истребителей Rafale «с ядерными боеголовками» для отработки ударов по целям в России.

«Одной из целей, которую они будут отрабатывать здесь, помимо этого, будет блокировка Калининграда, и, по сути, это будет основная их задача, а это уже откровенное противостояние. Есть соглашение с Европой, которое сегодня не сказать, что исполняется. Мы знаем, как туда добираться на поездах, с каким откровенным цинизмом это делается относительно граждан. На такие провокационные антироссийские демарши, считаю, надо жестче реагировать и показывать не только зубы, но и по зубам бить», — высказался политик.

До этого заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявлял, что в ходе учений Объединенных экспедиционных сил (ОЭС) под руководством Великобритании отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.

